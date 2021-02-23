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В Беларуси четвертый раз за год подорожало автомобильное топливо

23.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси четвертый раз за год подорожало автомобильное топливо

  • 23.02.2021, 11:10
В Беларуси четвертый раз за год подорожало автомобильное топливо

Цены поднялись на одну копейку.

Как сообщает пресс-служба «Белнефтехима», розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 23 февраля увеличились на 1 копейку.

Сегодня 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 74 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 6 копеек, дизельное топливо — 1 рубль 84 копейки.

Стоит отметить, что с начала года топливо дорожает уже в четвертый раз.

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