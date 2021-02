Источник материала: Хартия'97

НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса 23.02.2021, 10:55

фото: Twitter/Nasa Persevere

После видео Perseverance передал на Землю и запись того, как звучит Красная планета.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало в Twitter аудиозапись, сделанную после посадки ровера Perseverance на Марс.

«Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов», — говорится в публикации аккаунта от имени ровера Perseverance.

Накануне, 22 февраля, НАСА показало видео посадки Perseverance на поверхность Марса. Кадры были сделаны несколькими камерами, находившимися на борту марсохода. Одна из них снимала происходящее внизу, в частности поверхность планеты. Вторая показывала процесс сверху.

Ровер Perseverance высадился на Марсе в ночь на пятницу, 18 февраля. Посадка марсохода длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.