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Минский «Восток» снял потрясающий ролик в честь Героев перемен
Источник материала: Хартия'97
Минский «Восток» снял потрясающий ролик в честь Героев перемен
Они пишут историю новой Беларуси.
Минский район «Восток» снял ролик ко «Дню героев перемен», сообщает телеграм-канал
«Восток поздравляет всех белорусов. Тех, кто в нашем районе геройски борется за справедливость. Тех, кто в душе герой, но пока не определился. Тех, кто писал историю новой Беларуси и встречает этот день за решеткой. Тех, кого уже нет с нами», — говорят авторы видео.
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Они пишут историю новой Беларуси.
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