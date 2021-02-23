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Минский «Восток» снял потрясающий ролик в честь Героев перемен

23.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минский «Восток» снял потрясающий ролик в честь Героев перемен

  • 23.02.2021, 10:44
Минский «Восток» снял потрясающий ролик в честь Героев перемен

Они пишут историю новой Беларуси.

Минский район «Восток» снял ролик ко «Дню героев перемен», сообщает телеграм-канал the_village_me.

«Восток поздравляет всех белорусов. Тех, кто в нашем районе геройски борется за справедливость. Тех, кто в душе герой, но пока не определился. Тех, кто писал историю новой Беларуси и встречает этот день за решеткой. Тех, кого уже нет с нами», — говорят авторы видео.

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