ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Леонид Судаленко: С нами правда. И если с нами Бог — то кто против нас?

23.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Леонид Судаленко: С нами правда. И если с нами Бог — то кто против нас?

1
  • 23.02.2021, 10:18
Леонид Судаленко: С нами правда. И если с нами Бог — то кто против нас?
Леонид Судаленко
фото: Андрей Паук

Правозащитник ответил на письма белорусов.

Известного правозащитника Леонида Судаленко задержали 18 января. Лауреата премии Французской Республики «Свобода, Равенство, Братство» и премии «Хартии-97» держат в гомельском СИЗО.

Леонид Судаленко находится в тюрьме уже 37 дней.

В некоторые дни он получает по 15-20 писем и старается всем ответить, сообщает «Радыё Свабода».


Как там в тюрьме?

«Что здесь? Ничего. В 6 утра подъем, 22.00 — отбой. Троекратное питание, полтора часа-прогулка во внутреннем дворике под крышей на третьем этаже. В камере четыре человека. Лежать днем запрещено, только сидеть. По средам — душ, смена белья. Можно передачи, иметь деньги на счету и что-то заказать из внутреннего магазина. Деньги присылаются переводом через почту по адресу и данным человека. Можно иметь кипятильник и делать чай или кофе», — пишет Леонид Судаленко.

В камере все время горит свет. Ночью нельзя ходить, кроме как в туалет. «А еще дежурство в камере. Это значит, что при проверке утром и вечером дежурный доносит информацию до начальства и все построятся, руки за спинами», — отметил правозащитник.


Что с информацией извне?

Правозащитник читает книги, которые передали ему с воли. Друг присылал ему распечатки «Белорусских новостей», но их не пропустили. «Так что пишите о погоде, как зимуют в Антарктиде белые медведи и не болеют ли гриппом кенгуру в Австралии», - шутит политзаключенный.

В камере круглые сутки играет государственное радио.

«Пишу и слушаю новости с радио, что работникам культуры, медицины и образования в ближайшие пять лет зарплату повысят в два раза! С ужасом это слушаю... Ведь сегодня серьезный человек не возьмется делать прогнозы до конца года. Вспоминаю свою молодость и обещания лидеров КПСС выдать в 2000 году каждой семье отдельную квартиру. Где тот КПСС и где моя квартира?», — пишет политзаключенный.

Почему он в тюрьме?

«Я здесь прохожу курсы повышения квалификации правозащитника. Обыск у меня дома прошел 5 января, а задержали меня 18 января. Это значит, что у меня было 13 дней, и их мне дали, очевидно, для того, чтобы я уехал из страны. Скажу честно — такое предложение я имел, и надежное на 100%. Я сказал, что от себя не побегу. Пойду в суд и буду доказывать свою невиновность. Когда 15 января заместитель министра внутренних дел Казакевич прокомментировал публично мои обыски, я убедился, что будут арестовывать. И снова не побежал... Хотя у меня было три дня. Как вы знаете, в те дни я написал подробное письмо на случай моего ареста. Не имели они права на мой арест до суда... Право и закон в моем случае ушли в незапланированный отпуск»», — пишет Леонид Судаленко.

«С нами правда. А она, как известно, всегда одна. И если с нами Бог — то кто против нас?», — подытожил правозащитник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Честно сдавать жилье — себе дороже». История минчанина, который из-за квартирантов оказался должен государству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by