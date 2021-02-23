Cуд над журналисткой TUT.BY и врачом БСМП. Сестра Бондаренко говорит, что Катерина Борисевич согласовывала с ней информацию (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник суд Московского района Минска продолжает рассматривать дело Катерины Борисевич и Артема Сорокина, которых обвиняют в разглашении врачебной тайны (о «ноль промилле»). Продолжают вызывать свидетелей, пишет TUT.BY .

***

Судебное заседание во вторник назначено на 10.15. Дело рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко.





Процесс проводят в закрытом режиме. Снимок – с первого дня суда. Фото Belta via Reuters

Катерину Борисевич и Артема Соркина завели в зал в 10.04.

Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко. Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

Обвиняют Катерину и Артема по части 3 статьи 178 — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».

Третий день заседания начался с допроса свидетелей.

— Свидетель Ли, — позвала помощница председателя суда Московского района.

Врач с такой фамилией осматривал Романа Бондаренко, когда тот поступил в приемный покой.

На суд в качестве свидетеля также вызвали сестру Романа Бондаренко Ольгу. Она подчеркивает, что все время, пока Роман находился в больнице, родственники публично рассказывали о его состоянии. После, когда появилась информация о том, что якобы он был пьян, семья Романа дала согласие на публикацию данных лабораторных исследований.

В них, напомним, указывалось, что в крови Романа не было обнаружено этанола. Ольга говорит, что она лично согласовывала с Катериной Борисевич эту информацию — в промежутке между сообщением СК о том, что при первичном осмотре Романа был поставлен диагноз «алкогольная интоксикация», и заметкой о «ноль промилле». Две статьи были опубликованы на портале TUT.BY с разницей в 43 минуты.

О том, что собирается рассказать суду, Ольга сообщила до того, как вошла в зал и дала подписку о неразглашении.

Что происходило на процессе накануне

Главный редактор TUT.BY Марина Золотова также выступает на суде свидетелем. Она считает, в деле Катерины Борисевич и Артема Сорокина «нет состава преступления, и это совершенно политический процесс».

— Катя делала свою работу: она проверяла информацию — то, что должен делать любой журналист. Единственные люди, у которых могли возникнуть претензии, — это близкие Романа Бондаренко. Но никаких претензий с их стороны не было. Катя очень крутой журналист и, наверное, лучший в стране судебный репортер. К ее текстам никогда ни у кого не возникало претензий. Вообще, просто удивляешься, как можно писать так оперативно, точно, с вниманием к каким-то любопытным деталям. Поэтому очень странно, что эта ситуация коснулась Катю. Ошибки совершает все, но Катя, кажется, или их не совершает никогда, или совершает меньше всего. Совершенно очевидно, что 13 ноября тема насильственной смерти Романа Бондаренко обсуждалась везде.

Информация, что в его крови не было обнаружено алкоголя, распространилась телеграм-каналами рано утром. То, что сделала Катя, — всего лишь проверила эту информацию, — прокомментировала перед заседанием Марина Золотова.