ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соболенко преодолела отметку в 7 млн долларов призовых за карьеру

23.02.2021 11:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела отметку в 7 миллионов долларов призовых за карьеру.




На данный момент она заработала 7 302 154 доллара. В 2021 году теннисистка заработала уже 927 тысяч долларов. Отметим, что всего белоруска завоевала девять титулов на турнирах WTA в одиночном разряде и пять титулов в паре. Ее баланс в туре составляет 239 побед и 123 поражения в одиночке и 80/61 в паре. 

Соболенко сегодня впервые стала первой ракеткой мира в паре, а также возглавила индивидуальный рейтинг парных игроков WTA. В одиночке белоруска занимает 8-е место в рейтинге.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела отметку в 7 миллионов долларов призовых за карьеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
"НЭП" отменен - впереди "голодомор"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by