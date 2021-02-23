Соболенко преодолела отметку в 7 млн долларов призовых за карьеру













На данный момент она заработала 7 302 154 доллара. В 2021 году теннисистка заработала уже 927 тысяч долларов. Отметим, что всего белоруска завоевала девять титулов на турнирах WTA в одиночном разряде и пять титулов в паре. Ее баланс в туре составляет 239 побед и 123 поражения в одиночке и 80/61 в паре.





Соболенко сегодня впервые стала первой ракеткой мира в паре, а также возглавила индивидуальный рейтинг парных игроков WTA. В одиночке белоруска занимает 8-е место в рейтинге.