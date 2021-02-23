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"НЭП" отменен - впереди "голодомор"

23.02.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Закатанное в асфальт" общество всегда нищее. Это аксиома. Таким образом, или народ смирится с абсолютной нищетой, или режим всё же падёт.

"НЭП" отменен - впереди "голодомор"
Голодомор в Украине, архивное фото начала 30-ых годов прошлого века
В последнее время из уст представителей власти прозвучало много инициатив по «вырезанию» частного бизнеса, отказу от рыночной экономики, которой де-факто у нас и не было.

Да и вообще – к возвращению к экономическим практикам далёкого советского прошлого. Как выразился Лукашенко, «мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два». 

Он сослался на опыт Японии и Китая, заявив, что для запуска импортозамещения нужны прописанные планы и железная дисциплина.

На практике многие из этих идей уже реализуются. Торговые сети «вырезаются» (как он выразился), банки прессуются, ИП душатся, и далее по списку.

Зато опять не первое десятилетие «спасается», например, велозавод, планируется «распилить» еще миллиард на дополнительную модернизацию пресловутой деревообработки, профинансировать иные государственные «титаники индустрии» и, конечно, колхозы.

В принципе, всё это можно сравнить с отменой НЭПа Сталиным. Тогда последовали обнищание, потом голодомор, усиление репрессий и прочие подобные явления. Причём перебои с продуктами питания, к примеру, начались сразу же после отмены НЭПа, уже в 1928 году, то есть еще до коллективизации. 

Её и начали для того, чтобы увеличить поставки продовольствия от крестьян государству. Получилось наоборот – голод, а не изобилие. 

У нас вопрос так пока не стоит, но преследование за импорт, в том числе продовольствия, вплоть до уголовного преследования вкупе с ориентацией на «выжигание» частного бизнеса ни к чему хорошему привести не может. Только к ухудшению экономической ситуации. 

В общем, госплан сталинского типа: японские методы нашему руководству не освоить по определению.

Или ещё: у нас закрывают «не те» торговые сети. Большевики в своё время целенаправленно вырезали купцов, дескать совершенно ненужные паразиты, говорили тогда. Госплан всё спланирует и справедливо распределит. После этого дефицит потребительских товаров наблюдался уже постоянно. Вплоть до самого краха СССР. 

У нас пока в магазинах есть «всё», правда оно дороже с каждым днем. Но ведь процесс вырезания купцов у нас пока в самом начале. Следствием такой политики станет обвал – если не всей экономики, то, как минимум, уровня жизни граждан. 

Он уже и начался. Достаточно посмотреть «жировки» за январь. Или на цены в магазинах и аптеках. И это еще только «цветочки», после вырезания всех «не тех» дела в экономике станут гораздо хуже. И затронет это не только «простонародье», но и низшие звенья «вертикали» вместе с силовиками. 

«Закатанное в асфальт» общество всегда нищее. Это аксиома, обратных примеров история не знает.

И ПВТ очень вероятно обескровят. Это пытались сделать еще несколько лет назад. Но тогда Прокопеня, сам став арестантом, всё же уговорил не резать «курицу, несущую золотые яйца». Теперь вряд ли кто-то в чем-то сможет «вождя убедить». 

Аналогично и с остальным негосударственным бизнесом. Никаких надежд и перспектив тут реально не просматривается при этом режиме. «НЭП» отменен, впереди «голодомор». Да, не весь частный бизнес закроют, конфискуют или национализируют. 

Что-то формально останется частным, сменив владельцев на людей, что-то возьмут под прямое управление, формально не меняя статуса и т.п. Но по любому это деградация и частного сектора экономики и экономики вообще.

При этом в госсекторе никаких новых идей нет и не предвидится, ибо там только один «генератор идей», напрочь застрявший в прошлом и принимающий добивающие экономику решения, а не спасающие её, как он уверен.

 Экономика ему однозначно не подчиняется, это давно известно. Вот он и решил поступить с ней так же, как и с политическими оппонентами. То есть уничтожить.

А вот силовой блок всегда был и остается самой сильной стороной режима. Про это писалось неоднократно. Он-то и устоял, хотя и покачнулся – настолько сильными были протесты. 

Но есть у режима и очень слабые стороны. И вот Лукашенко начал войну и на том фронте, где он наиболее слаб, где почти всегда проигрывал, в сфере экономики. И здесь он снова должен проиграть с вероятностью если не 100%, то 99% точно. 

Или народ смирится с абсолютной нищетой, или режим всё же падёт. 

Но смириться придется и низшему звену «вертикали» и силовиков: по ним тоже вырезание экономики ударит, они ведь тоже в магазины ходят и коммуналку оплачивают. Так что протестная база теоретически должна расти. 

А получится ли тут быстро устроить «Северную Корею» – это ещё большой вопрос. Во всяком случае, там всё произошло не так уж и быстро. Мало кто в курсе, что примерно до 1974 года северные корейцы жили лучше южных. Да, во многом за счёт масштабной помощи СССР и Китая, но всё же. Вот и терпели Ким Ир Сена, а заодно и диктатуру вообще. 

Тем более что и в Южной Корее как раз до этого времени правили хоть и антикоммунисты, но тоже диктаторы, хотя и помягче Кима. А потом в Южной Корее случилась демократия, она быстро рванула вперёд, а северокорейцы уже сидели в «концлагере» и сменить режим не смогли.

У нас обнищание может наступить очень быстро. А лучше кого-то из соседей мы и сейчас уже не живём. 

Даже рефрен «хотите как в Украине?» уже не используется, поскольку и там уже улучшение пошло. А у нас – таки ухудшение. 

А надежды на то, что народ настолько запуган, что смирится с любой нищетой, могут и не оправдаться.
 
 
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"Закатанное в асфальт" общество всегда нищее. Это аксиома. Таким образом, или народ смирится с абсолютной нищетой, или режим всё же падёт.
 
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