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Политзаключенные. Фигурантам дела «Пресс-клуба» продлили пребывание за решеткой
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Новые подробности громкого дела.
Фигурантам дела «Пресс-клуба» на два месяца продлили срок содержания под стражей, сообщила
Напомним, 31 декабря топам «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Петру Слуцкому были предъявлены обвинения. Также под стражей находится член Координационного совета Ксения Луцкина. Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере; Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии.
Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
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Новые подробности громкого дела.
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