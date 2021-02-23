Политзаключенные. Фигурантам дела «Пресс-клуба» продлили пребывание за решеткой

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Новые подробности громкого дела.





Фигурантам дела «Пресс-клуба» на два месяца продлили срок содержания под стражей, сообщила БелаПАН дочь основательницы организации Юлии Слуцкой Александра. То есть – до 23 апреля.

Напомним, 31 декабря топам «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Петру Слуцкому были предъявлены обвинения. Также под стражей находится член Координационного совета Ксения Луцкина. Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере; Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии.

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.