Источник материала: UDF



Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Полина в шоке», «Она в курсе?», «Соскучился?», – написали поклонники артистки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Полина в шоке»: бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной На снимке артистка запечатлена почти обнаженной.

Накануне в инстаграм-аккаунтепоявилась интимная фотография. На снимке артистка запечатлена почти обнаженной, она прикрылась лишь махровым полотенцем. Под кадром мужчина прорекламировал свой курс по фотографии.Интернет-пользователи пришли к выводу, что Дмитрий, разместив откровенный снимок бывшей жены, использует ее популярность ради собственной выгоды. Подписчики предположили: наверняка Гагарина не давала согласия на публикацию ее интимного снимка в Сети.Исхаков предпочел не объяснять, почему обнародовал именно интимную фотографию экс-супруги. Мужчина лишь отметил, что Полина позировала ему очень много раз, поэтому в его архиве есть бессчетное количество кадров с певицей.Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в конце прошлого года. Несмотря на конфликт, фотограф и артистка поддерживают дружеские отношения. У бывших супругов подрастает дочь Мия, которая появилась на свет весной 2017-го. Также певица воспитывает сына Андрея от первого брака.