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«Полина в шоке»: бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной

23.02.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Полина в шоке»: бывший муж слил в Сеть интимное фото Гагариной
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После развода с Полиной Гагариной фотограф Дмитрий Исханов не раз намекал поклонникам, что очень скучает по бывшей жене. На сей раз мужчина решил привлечь внимание интернет-пользователей весьма откровенным снимков певицы.

Накануне в инстаграм-аккаунте Дмитрия Исхакова появилась интимная фотография Полины Гагариной. На снимке артистка запечатлена почти обнаженной, она прикрылась лишь махровым полотенцем. Под кадром мужчина прорекламировал свой курс по фотографии.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что Дмитрий, разместив откровенный снимок бывшей жены, использует ее популярность ради собственной выгоды. Подписчики предположили: наверняка Гагарина не давала согласия на публикацию ее интимного снимка в Сети.

«Полина в шоке», «Она в курсе?», «Соскучился?», – написали поклонники артистки.


Исхаков предпочел не объяснять, почему обнародовал именно интимную фотографию экс-супруги. Мужчина лишь отметил, что Полина позировала ему очень много раз, поэтому в его архиве есть бессчетное количество кадров с певицей.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в конце прошлого года. Несмотря на конфликт, фотограф и артистка поддерживают дружеские отношения. У бывших супругов подрастает дочь Мия, которая появилась на свет весной 2017-го. Также певица воспитывает сына Андрея от первого брака.
 
 
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На снимке артистка запечатлена почти обнаженной.
 
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