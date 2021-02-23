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Приорбанк готовят к продаже? Почему?
Источник материала: UDF
Фото: infobank.by
Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА ПА-БЕЛАРУСКУ»
Остаётся только один вопрос: «Так кто же из иностранных акционеров готов расстаться с активами белорусских банков?» Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА ПА-БЕЛАРУСКУ» опубликовал скан из «Linkedin»…
Тот, кто в банковской теме, поймёт без слов. Дело в том, что Raiffeisen Bank International принадлежит один из крупнейших банков Беларуси — Приорбанк. На фото даже есть логотип группы в верхнем правом углу.
Напомним, страновым риском называют риск изменения действующих или будущих экономических условий в стране до такой степени, когда внешнеэкономические контрагенты не смогут выполнить свои обязательства. Другими словами, когда пора бежать из активов.
Справочно.
Александр Керштейн является Управляющим Партнером в «SwanLake Capital» — компании, основанной в 2016 году.
«SwanLake Capital» оказывает полный перечень услуг в сфере инвестиционного консалтинга для корпоративных клиентов, частных лиц и государственных учреждений. Среди них услуги по:
- инвестиционному банкингу;
- привлечению инвестиций;
- продаже бизнеса;
- поддержке иностранных инвесторов;
- разработке аналитических продуктов.
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Кто из иностранных акционеров готов расстаться с активами белорусских банков?
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