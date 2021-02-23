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Приорбанк готовят к продаже? Почему?

23.02.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приорбанк готовят к продаже? Почему?
Фото: infobank.by
Неожиданные новости приходят из соцсетей. Правда, эти новости «надежно» защищены стеной из иностранного языка, но эта тайна временная. В «Linkedin» появилась информация, что один из крупнейших банков Беларуси владельцы готовы продать.

Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА ПА-БЕЛАРУСКУ» сообщает, что в IV квартале 2020 года акционеры трех белорусских банков начали рассматривать страновые риски ведения бизнеса в Беларуси. Годом ранее желающих продать белорусский банк из-за страновых рисков не было вообще.

Остаётся только один вопрос: «Так кто же из иностранных акционеров готов расстаться с активами белорусских банков?» Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА ПА-БЕЛАРУСКУ» опубликовал скан из «Linkedin»…


Приорбанк готовят к продаже? Почему?

Тот, кто в банковской теме, поймёт без слов. Дело в том, что Raiffeisen Bank International принадлежит один из крупнейших банков Беларуси — Приорбанк. На фото даже есть логотип группы в верхнем правом углу.

Напомним, страновым риском называют риск изменения действующих или будущих экономических условий в стране до такой степени, когда внешнеэкономические контрагенты не смогут выполнить свои обязательства. Другими словами, когда пора бежать из активов.

Справочно.


Александр Керштейн является Управляющим Партнером в «SwanLake Capital» — компании, основанной в 2016 году.

«SwanLake Capital» оказывает полный перечень услуг в сфере инвестиционного консалтинга для корпоративных клиентов, частных лиц и государственных учреждений. Среди них услуги по:

- инвестиционному банкингу;

- привлечению инвестиций;

- продаже бизнеса;

- поддержке иностранных инвесторов;

- разработке аналитических продуктов.
 
 
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