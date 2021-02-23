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«Пикетировал с помощью БЧБ-картины». Заместителя директора минского бара арестовали на 15 суток
Источник материала: UDF
Та самая картина
Суд над Николаем состоялся сегодня, в суде Октябрьского района Минска. Свою вину мужчина на суде не признал и сказал, что лично он эту картину не вывешивал.
На суде стало известно, что в протоколе свидетелем был безработный «Дятлов», но адвокат заметил, что он же и сотрудник криминальной милиции, который задерживал бармена, и лицо, которое вело административный процесс и составляло рапорт: четыре в одном. Все это должны выполнять разные люди.
Несмотря на то, что у Николая Пекаря на иждивении двухмесячный ребенок, судья Ольга Неборская осудила его на 15 суток.
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Свою вину мужчина на суде не признал.
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