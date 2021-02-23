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Суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным. Допросили сестру Романа Бондаренко
Источник материала: UDF
Катерину Борисевич. Фото: TUT.BY
Обвиняют Катерину и Артема по части 3 статьи 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).
Дело рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко,
Катерину Борисевич и Артема Соркина завели в зал в 10.04.
Третий день заседания начался с допроса свидетелей.
Вызван врач, который осматривал Романа Бондаренко, когда тот поступил в приемный покой.
На суд в качестве свидетеля также вызвали сестру Романа Бондаренко Ольгу. Она подчеркивает, что все время, пока Роман находился в больнице, родственники публично рассказывали о его состоянии. После, когда появилась информация о том, что якобы он был пьян, семья Романа дала согласие на публикацию данных лабораторных исследований. В них указывалось, что в крови Романа не было обнаружено этанола.
Ольга говорит, что она лично согласовывала с Катериной Борисевич эту информацию после сообщения СК о том, что при первичном осмотре Романа был поставлен диагноз «алкогольная интоксикация». Сообщение СК и заметка Катерины Борисевич о «ноль промилле» были опубликованы на портале TUT.BY с разницей в 43 минуты.
Процесс проходит в закрытом режиме. Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко. Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.
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Третий день заседания начался с допроса свидетелей.
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