Эксперт: ситуация ухудшается, в Беларуси могут возникнуть проблемы с поставками хлеба в магазины

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«На госпредприятиях нет хозяина, а есть начальники»







Фото: gazetaby.com

«Скорее всего, проблема была в финансах. «Гомельхлебпром» – финансово нестабильное предприятие. Вероятно, оно задолжало производителю муки немалую сумму денег: миллионы или даже десятки миллионов рублей. И производитель муки решил приостановить поставки. Не думаю, что причина в том, что у нас в стране нет муки», – сказал Лысенков.

«Это не бизнес-предприятие, а скорее социально-направленное. Покупают сырье по более высокой цене, а продают по той, которое ему диктует вышестоящее руководство. У нас же нельзя поднимать цену на хлеб. Даже если все дорожает – электроэнергия, сахар, дрожжи. Плюс на госпредприятиях нет хозяина, а есть начальники: они думают о том, как выполнить поставленную на сегодня задачу и удержаться в своем кресле, и не думают, что будет завтра и послезавтра», – считает Лысенков.

«У нас сильно зажата система закупок, в которой участвует ограниченный круг поставщиков-производителей. Если допустить на белорусский рынок российских производителей – они бы здесь все завалили мукой. И при закупке руководители думают не о выгодности для своих предприятий, а о том, чтобы не быть посажеными в тюрьму. Поэтому деньги и вымываются», – полагает Лысенков.

«Экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым месяцем. То, что у госпредприятий будут возникать финансовые проблемы, – это однозначно. Поэтому думаю, что подобные проблемы могут теперь возникать постоянно. Проблема нерасчетов с поставщиками длится десятилетия и государство потыкает этому. Указы президента разрешают предприятиям не рассчитываться по долгам до 8 лет», – отметил Лысенков.

«Можно предположить, что объявленный в прошлом году урожай хлеба не такой уже и большой»







Фото: dw.com

«По моим наблюдениям перебои с хлебом случаются и в сельской местности Могилевской области. Можно предположить, что объявленный в прошлом году урожай хлеба не такой уже и большой, как рассказали в правительстве. А в Гомельской области ситуация могла оказаться хуже, чем в других регионах, из-за неурожая в прошлые годы, связанного с климатическими условиями – жарой и заморозками», – сказал Мигурский.

«Также мог сказаться недостаточный уровень управлениями местными экономиками со стороны правительства. Возможно, произошло какое-то недопонимание. Можно было предположить, что такая ситуация произойдет».

«Повышение цен ведет к росту потребления дешевых продуктов питания, в частности хлеба. Подорожание второго хлеба (картошки) отразится на уровне потребления первого хлеба», – сказал он.

«В общем масса проблем, а неуклюжая бюрократическая машина не всегда вовремя реагирует на потребности населения», – отметил Мигурский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: ситуация ухудшается, в Беларуси могут возникнуть проблемы с поставками хлеба в магазины История Лукашенко из лихих 90-х о «муке на три дня» стала повторяться в регионах.