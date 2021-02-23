Россия впервые показала кадры боевого применения в Сирии нового ударного БПЛА «Орион»

Источник материала: Tut.by

Появились кадры боевых вылетов российского ударного беспилотника «Орион» в Сирии. Видео показал телеканал «Россия 1», сообщает РБК .



Разведывательно-ударный беспилотник «Орион». Фото: Минобороны России

«Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение, и в результате цель поражена», — прокомментировал боевой вылет «Ориона» заместитель начальника беспилотной авиации главного командования Воздушно-космических сил России Сергей Тюгай.

На видео показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда «Орион» применил для прицеливания тепловизор и камеру ночного видения.

На борту показанного в репортаже беспилотника нанесены звезды, показывающие число совершенных боевых вылетов. Внутри каждой из них есть буква — Р, Б или П, где Р означает разведывательный полет, а Б — боевой, или ударный вылет. На беспилотнике, показанном в сюжете, 38 звезд. Он выполнил 17 боевых и 20 разведывательных полетов, а также один вылет в других целях.

По словам техника-инструктора Центра авиации Минобороны Ильи Чередова, «Орион» может подниматься на высоту до 5 км, а дальность его полета составляет 120 км. Управляют «Орионами» из передвижных операторских пунктов, а приземляются они на парашюте сразу к месту следующего запуска.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат, полностью разработанный в России и построенный на отечественных комплектующих. Разработчик и производитель — компания «Кронштадт».

Продолжительность полета дрона составляет 24 ч, максимальная взлетная масса — 1 т, а масса полезной нагрузки — 200 кг. «Орион» предназначен для ведения воздушной разведки местности, определения координат наземных и надводных объектов, а также для топографической съемки местности. В ударном варианте этот беспилотник может нести до четырех ракет «воздух — земля».