ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Tesla за две недели заработала на биткоинах больше, чем на продаже авто за 2020 год

23.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Tesla за две недели заработала на биткоинах больше, чем на продаже авто за 2020 год

  • 23.02.2021, 12:17
Tesla за две недели заработала на биткоинах больше, чем на продаже авто за 2020 год

Сам Илон Маск курс биткоина считает завышенным.

Компания Tesla с 8 февраля на биткоине заработала $930 млн, при том что общая прибыль компании в прошлом году составляла только $721 млн.

Американский производитель электрокаров Tesla, основанный Илоном Маском, за две недели 2021 года заработал на биткоинах больше, чем за весь 2020 год благодаря продаже своих автомобилей. Об этом сообщило издание The Times.

По подсчетам издания, на криптовалюте компания уже заработала $930 млн, при том что ее общая прибыль в прошлом году составляла только $721 млн.

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс., и продолжала расти, пока 20 февраля не достигла рекордной отметки в $57 тыс. Сам Маск курс биткоина считает завышенным.

По состоянию на утро 23 февраля курс биткоина обвалился на 12% и составил $49 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Удастся ли белорусским властям спрятаться от европейских санкций под «зонтиком» ЕАЭС?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by