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Ученые рассказали о кулинарных пристрастиях древних мальтийцев

23.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали о кулинарных пристрастиях древних мальтийцев

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  • 23.02.2021, 11:55
Ученые рассказали о кулинарных пристрастиях древних мальтийцев
Фото: Davide Tanasi

В ходе нового исследования антропологи изучили остатки глиняной посуды древних жителей Мальты.

Предки современных мальтийцев были животноводами. Однако основой их рациона было вовсе не мясо, а растительная пища на основе пшеницы и ячменя. Помимо этого они предпочитали злаковые каши на молоке и сыры наподобие современной рикотты. А еще они знали, как сохранить собранное зерно, пишет «Вокруг света».

Новое исследование – это часть международного археологического проекта, посвященного истории средиземноморской кухни. Проект осуществляется под руководством профессора Давиде Танаси из Института перспективных исследований культуры и окружающей среды Университета Южной Флориды (США).

В ходе нового исследования антропологи изучили остатки глиняной посуды древних мальтийцев с помощью метода масс-спектрометрии.

Ранее этот метод успешно применялся для идентификации древних белков в костях. Однако примеров эффективного извлечения и идентификации белков из керамических артефактов известно относительно немного.

Тем не менее авторы последнего исследования продемонстрировали довольно результативный пример применения масс-спектрометрии для анализа глиняной посуды на предмет органических остатков и белков. Это позволило исследователям определить основные ингредиенты, входившие в рацион древних мальтийцев.

Исследователи проанализированы различные типы керамических изделий. Команду интересовали функции сосудов, а вместе с тем и кулинарные привычки мальтийцев. Получая больше информации о черепках, ученые больше узнавали и о методах обработки продуктов.


Анализ показал, что в некоторых посудинах находилась смесь коровьего молока и злаков: доисторической каши.

В подавляющем большинстве крупных кувшинов для хранения обнаружили остатки белков, характерных для пшеницы. Тогда как некоторые подобные сосуды использовались для хранения ячменя.

Наличие больших кувшинов, в которых обнаружились следы зерновых, указывало на навыки хранения урожая, а также его распределения между членами общины.

Исходя из результатов анализа, древние жители Мальты преуспели в изготовлении молочных продуктов. Изучая фрагменты керамики, Танаси и его команда сделали неожиданное открытие.

Керамический сосуд с зазорами, который антропологи раньше считали курильницей, оказался емкостью для изготовления сыра. Она напоминает сито для рикотты.

Это исследование доисторической керамики команда Танаси проводила в партнерстве с организацией «Наследие Мальты» (Heritage Malta) и Мальтийским университетом.

Анализ образцов осуществлялся в Лаборатории органической масс-спектрометрии факультета химических наук Катанийского университета (Италия) совместно с Университетом Экс-Марсель (Франция).

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В ходе нового исследования антропологи изучили остатки глиняной посуды древних жителей Мальты.
 
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