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В Швеции предлагают не платить зарплату депутатам, пропускающим много заседаний

23.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Швеции предлагают не платить зарплату депутатам, пропускающим много заседаний

  • 23.02.2021, 11:32
В Швеции предлагают не платить зарплату депутатам, пропускающим много заседаний

Предложение об изменении законодательства внесли представители всех восьми партий в Риксдаге.

В Швеции появилась законодательная инициатива уменьшать заработную плату парламентариев, которые пропускают слишком много заседаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.

Дискуссии о таком шаге длятся уже годами, но на этот раз инициативу ожидаемо поддержат, и уже с января 2022 года за присутствием на заседаниях будут следить более тщательно.

Предложение об изменении законодательства внесли представители всех восьми партий в Риксдаге.

"Важно, чтобы для политиков действовали правила, подобные тем, что и на рынке труда: человек получает вознаграждение за проделанную работу. И в Риксдаге есть согласие по этому поводу", - отметила лидер социал-демократов Аннели Карлссон.

Отсутствие депутата на заседании не является нарушением правил – к посещаемости нет четких требований.

Депутатские прогулы в парламенте Швеции не являются системной проблемой, но, считают парламентарии, ужесточить правила все же стоит.

"Понятно, что даже если отдельные члены парламента так поступают, это бросает тень на работу всего Риксдага, и так не должно быть. Это о защите добродетели всего института", - считает лидер "умеренных" Тобиас Биллстрьом.

Инициатива предусматривает, что если депутат отсутствует более чем на 60% заседаний в течение трех месяцев, спикер должен направить ему предупреждение. Если так продолжится еще один квартал - депутат должен будет вернуть заработную плату за период отсутствия – 69 900 шведских крон в месяц.

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Предложение об изменении законодательства внесли представители всех восьми партий в Риксдаге.
 
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