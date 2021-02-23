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Доллар и евро идут к 2,6. Российский рубль тоже обгоняет
Источник материала: Onliner
Из-за технических проблем торги на БВФБ начались с опозданием. Лучше бы не начинались, подумал белорусский рубль. Валютный рынок равнодушно отреагировал на то, что кто-то быстрее едет на снегоходе. Российский рубль, например, обогнал даже вчерашнее свое падение.
Доллар с утра набрал 0,31 копейки и теперь стоит 2,5994.
Плюс 1,18 копейки у евро. Он составил 3,1600 рубля.
Сотня российских рублей выросла на 2,12 копейки и стоит 3,5067.
В
горные, мужские/женские, ростовка 142 см, directional
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Из-за технических проблем торги на БВФБ начались с опозданием. Лучше бы не начинались, подумал белорусский рубль. Валютный рынок равнодушно отреагировал на то, что...
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