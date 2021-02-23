Доллар и евро идут к 2,6. Российский рубль тоже обгоняет

Источник материала: Onliner

Из-за технических проблем торги на БВФБ начались с опозданием. Лучше бы не начинались, подумал белорусский рубль. Валютный рынок равнодушно отреагировал на то, что кто-то быстрее едет на снегоходе. Российский рубль, например, обогнал даже вчерашнее свое падение.

Доллар с утра набрал 0,31 копейки и теперь стоит 2,5994.

Плюс 1,18 копейки у евро. Он составил 3,1600 рубля.

Сотня российских рублей выросла на 2,12 копейки и стоит 3,5067.

В понедельник доллар подорожал на 0,46 копейки, до 2,5963 рубля. Евро вырос сразу на 0,92 копейки и стал стоить 3,1482. Сотня российских рублей подешевела на 2,07 копейки, ее стоимость составила 3,4855 белорусского.