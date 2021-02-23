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В прошлом году по уголовным статьям были осуждены почти 35 тысяч человек. 93 оправдали
Источник материала: Onliner
Верховный суд
Как и раньше, коррупционеры чаще всего горят на взятках (233 человека). На втором месте — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. На этом поймали 181 лицо. В тройке популярных коррупционных грехов и дача взятки, так зачем-то делали 152 человека.
Меньше на 12,3% стало осужденных за незаконный оборот наркотиков.
Судимость несовершеннолетних уменьшилась на 16,8%. Осудили 605 человек, 72 из них назначили наказание в виде лишения свободы.
В 2020 году суды лишили родительских прав 2544 человека. Это 950 женщин и 1594 мужчины. В 2019 году статистика была чуть хуже — 2674 человека.
За прошлый год в целом осудили по уголовным делам 34,5 тыс. лиц. Оправдали 93 человека (это 0,3%).
Для сравнения: в 2019 году по результатам судебных разбирательств по уголовным делам осуждено 38,7 тыс. лиц. Оправдали тогда 114 человек.
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Верховный суд поделился статистикой по уголовным делам в 2020 году. За коррупцию наказали 684 человека. Это почти на треть меньше, чем в 2019 году. Около половины...
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