MacBook Pro с HDMI и слотом для SD-карт может выйти в этом году

Источник материала: Onliner

Apple собирается представить во второй половине года два новых MacBook Pro с портом HDMI и слотом для SD-карт. Об этом сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Ранее о возвращении кардридера сообщал аналитик Bloomberg Марк Гурман.

— Мы прогнозируем, что две новые модели MacBook Pro от Apple во второй половине 2021 года будут иметь несколько значительных изменений в дизайне и спецификациях, — написал в исследовательской записке Куо. — Некоторые практические изменения для пользователей связаны с оснащением устройства чтением карт SD и портом HDMI.

Эксклюзивным поставщиком кардридера выступит тайваньская компания Genesys Logic. Ранее аналитик сообщал, что Apple планирует выпустить новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. В них могут вернуться классический разъем MagSafe, они могут лишиться Touch Bar.