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MacBook Pro с HDMI и слотом для SD-карт может выйти в этом году
Источник материала: Onliner
Apple собирается представить во второй половине года два новых MacBook Pro с портом HDMI и слотом для SD-карт. Об этом сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Ранее о возвращении кардридера сообщал аналитик Bloomberg Марк Гурман.
— Мы прогнозируем, что две новые модели MacBook Pro от Apple во второй половине 2021 года будут иметь несколько значительных изменений в дизайне и спецификациях, —
Эксклюзивным поставщиком кардридера выступит тайваньская компания Genesys Logic. Ранее аналитик сообщал, что Apple планирует выпустить новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. В них могут вернуться классический разъем MagSafe, они могут лишиться Touch Bar.
16.0" 3072x1920 IPS, несенсорный, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серебристый
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Apple собирается представить во второй половине года два новых MacBook Pro с портом HDMI и слотом для SD-карт. Об этом сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Ранее о...
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