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MacBook Pro с HDMI и слотом для SD-карт может выйти в этом году

23.02.2021 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple собирается представить во второй половине года два новых MacBook Pro с портом HDMI и слотом для SD-карт. Об этом сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Ранее о возвращении кардридера сообщал аналитик Bloomberg Марк Гурман.

— Мы прогнозируем, что две новые модели MacBook Pro от Apple во второй половине 2021 года будут иметь несколько значительных изменений в дизайне и спецификациях,написал в исследовательской записке Куо. — Некоторые практические изменения для пользователей связаны с оснащением устройства чтением карт SD и портом HDMI.

Эксклюзивным поставщиком кардридера выступит тайваньская компания Genesys Logic. Ранее аналитик сообщал, что Apple планирует выпустить новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. В них могут вернуться классический разъем MagSafe, они могут лишиться Touch Bar.

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Apple собирается представить во второй половине года два новых MacBook Pro с портом HDMI и слотом для SD-карт. Об этом сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. Ранее о...
 
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