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Volvo припарковался между трамвайными путями

23.02.2021 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как говорят в таких случаях, Volvo никому вроде не помешал. Наш читатель Алексей прислал фотосвидетельство невероятной смекалки, проявленной водителем во время поиска свободного места для парковки на столичной улице Платонова. Автомобилист оставил машину между трамвайными путями.

«Захотелось поделиться фото мастера парковки, — прокомментировал Алексей. — Так Volvo cтоял вчера на Платонова полдня».

Volvo припарковался между трамвайными путями

Как видно на снимке, проезжая часть улицы плотно заставлена припаркованными машинами. В итоге водитель не нашел иного способа оставить авто именно на этом участке, кроме как заехать между трамвайными путями.

Это далеко не единственный подобный случай, не первый инцидент в этом месте. Нередко в новостях фигурировали остановки в стиле «и пусть весь мир подождет» на соседней от Платонова улице Чапаева. Самый яркий случай имел место в конце января прошлого года: водитель микроавтобуса Mercedes остановился прямо на трамвайных путях. «Если нужно будет в разумной степени преступить ПДД, остановить транспорт там, где запрещает знак, мы сделаем это», — прокомментировали тогда представители компании, занимающейся заказными пассажирскими перевозками, которой и принадлежал Mercedes.

Volvo припарковался между трамвайными путями

 
 
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Как говорят в таких случаях, Volvo никому вроде не помешал. Наш читатель Алексей прислал фотосвидетельство невероятной смекалки, проявленной водителем во время...
 
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