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Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5

23.02.2021 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обжигающая новость прилетела сегодня из Южной Кореи. Компания Hyundai показала миру свою очень перспективную новинку — электромобиль IONIQ 5. Как уже было понятно по тизерам, машина выполнена в духе Hyundai 45 Concept, а значит, имеет массу отсылок к первой серийной модели Hyundai — Pony 1975 года.

Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5

Ретрофутуристичную стилистику прототипа 45 корейцы почти без потерь перенесли на рыночную версию хетчбэка. Автомобиль будет выступать в портфеле суббренда IONIQ. Новинка стала первой серийной машиной на базе E-GMP, и создатели позиционируют IONIQ 5 как нечто среднее между хетчбэком и кроссовером. Но когда дело касается таких необычных моделей, не имеющих предшественников, привычная нам классификация бессмысленна. Проще воспринимать IONIQ 5 как стильную капсулу для передвижения по дорогам общего пользования.

Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5

Машина выглядит очень интересно и свежо. Для электрокара были разработаны уникальные 20-дюймовые диски с оптимальным для аэродинамики дизайном. Габаритная длина «пятерки» — 4635 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1605 мм. Модель получила очень большую колесную базу — 3000 мм. За счет этого при относительно небольших габаритных размерах в салоне очень просторно. Пол — абсолютно плоский. На передней панели — два экрана и скромный блок климат-контроля. Минимализм чем-то напоминает еще один серийный «хетчбэк будущего» Honda e.

Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5 предложат клиентам с двумя типами тяговой батареи. Базовая имеет емкость 58 кВт·ч. За доплату можно взять батарею на 72,6 кВт·ч. Будут задне- и полноприводные версии автомобиля. Топовая оснащается двумя двигателями мощностью 302 л. с. (тяга — 605 Н·м). До сотни такой Hyundai разгоняется за 5,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 185 км/ч. Наиболее «дальнобойным» будет заднеприводная версия с одним мотором на задней оси. На одном заряде такой электрокар проедет 480 км.

Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5

Продажи Hyundai IONIQ 5 начнутся уже в этом году. До нашего рынка электрокар, вероятно, доедет только с «серыми перегонщиками».

Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5
Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5
Hyundai представила важную новинку — электрокар IONIQ 5
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Обжигающая новость прилетела сегодня из Южной Кореи. Компания Hyundai показала миру свою очень перспективную новинку — электромобиль IONIQ 5. Как уже было понятно по...
 
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