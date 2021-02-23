Самую холодную ночь с начала зимы зафиксировали в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 23 фев - Sputnik. Ночь на вторник, 23 февраля, оказалась в Москве самой холодной с начала нынешней зимы, сообщает сайт Метеоновости.

Так, к 7 часам утра синоптики зафиксировали в городе температуру воздуха минус 24,1 градуса. Прежний минимум нынешней зимы был 18 января с температурой минус 23,6 градуса. Измерения проводились на станции ВДНХ.

В Московской области температура оказалась и того ниже - там метеостанции зафиксировали минус 30 градусов.

Ранее синоптики сделали для Москвы прогноз погоды на март. И он оказался неутешительным. Так слабая оттепель, которая придет на смену рекордным за 65 лет морозам, с наступлением весны снова сменится похолоданием.

А что с погодой в Беларуси?

Белорусские синоптики на 24 февраля прогнозируют туман, снег и гололедицу. Будет облачно с прояснениями. Ночью и днем возможны снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью по северу страны прогнозируется сильный снег, метель.

Ветер переменных направлений 4-9 м/с, ночью по востоку порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 по западу до минус 14 градусов по востоку. Днем будет тепло, плюс 4-10, по востоку от минус 3 до плюс 3 градусов.

Ранее в Белгидромете предупреждали, что потепление не будет длительным. Все еще ожидаются снегопады, которые могут пройти и в марте. А до конца февраля температура воздуха будет на 6-9 градусов ниже нормы.

Не будет и экстремально теплого марта. Поскольку такое бывает в том случае, когда снега мало, поверхность земли прогревается и воздух в таком случае нагревается быстро. Но в Беларуси февраль выдался снежным, и чтобы растаяли такие объемы осадков, нужно больше времени.