Источник материала: Sputnik Беларусь

Сергей Вязович - лидер команды "МАЗ-СПОРТавто". В его активе - серебряный и бронзовый бедуины "Дакара". За годы погони за главным призом "Дакара" он успел заработать не одну травму. И столкнулся с проблемой всех гонщиков - болью в спине.

Члены команды Вязовича были первопроходцами в этом виде спорта в Беларуси. Теперь с гонщиками работают профессионалы, но за время самостоятельных подготовок здоровье дало сбой.

Сейчас спортсмены занимаются лечебной физкультурой в РНПЦ спорта и делают упор на проблемные места.

Перед соревнованиями особенное внимание нужно уделить весу. Перед соревнованиями порой приходится устраивать себе и "пустые", разгрузочные дни.

Но на старт голодным никто не выезжает. Более того - непосредственно перед гонкой лучше набрать пару лишних кило. Зачем? Смотрите на видео.

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