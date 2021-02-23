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Коврики вместо гантелей: как тренируются гонщики "Дакара" - видео
23.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сергей Вязович - лидер команды "МАЗ-СПОРТавто". В его активе - серебряный и бронзовый бедуины "Дакара". За годы погони за главным призом "Дакара" он успел заработать не одну травму. И столкнулся с проблемой всех гонщиков - болью в спине.
Члены команды Вязовича были первопроходцами в этом виде спорта в Беларуси. Теперь с гонщиками работают профессионалы, но за время самостоятельных подготовок здоровье дало сбой.
Сейчас спортсмены занимаются лечебной физкультурой в РНПЦ спорта и делают упор на проблемные места.
Перед соревнованиями особенное внимание нужно уделить весу. Перед соревнованиями порой приходится устраивать себе и "пустые", разгрузочные дни.
Но на старт голодным никто не выезжает. Более того - непосредственно перед гонкой лучше набрать пару лишних кило. Зачем? Смотрите на видео.
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Почему перед гонкой лучше набрать парочку лишних кило и почему вместо гантелей у гонщиков - гимнастические коврики, смотрите на видео.
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