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Тактика протеста будет меняться: Киреев о текущей ситуации в Беларуси

23.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Тактика протеста будет меняться: Киреев о текущей ситуации в Беларуси

Белорусские протесты изначально были подготовлены по последнему слову политической техники, все было направлено на смену власти и отставку Лукашенко, но этого не произошло из-за слаженных действий белорусского политического и силового блока, который сумел обезглавить и разобщить протест, сказал в комментарии радио Sputnik известный российский политический эксперт Владимир Киреев. 

© Sputnik
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"Протестные массы были очень разнородными, их интересы сошлись в точке свержения политической системы и персонально Лукашенко, но их представления о том, что не так в Республике Беларусь и каким курсом дальше двигаться стране, кардинально различались", - считает эксперт.

По мнению Киреева, сейчас с приходом к власти в США администрации Байдена начнется новый этап "трансатлантического сотрудничества" и глобальной роли США, в котором Беларуси предназначена роль плацдарма для давления на Россию и Китай и ослабления интеграционных процессов в Евразии, поэтому тактика будет меняться. Пользуясь скрытыми протестными настроениями, которые ушли вглубь белорусского общества, Запад может осуществить новую попытку реализовать свои планы по дестабилизации Беларуси.

Комментарий политического эксперта Владимира Киреева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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