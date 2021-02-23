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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование об угоне автомобиля и смертельном ДТП в Пуховичском районе События разворачивались в сентябре прошлого года. Из материалов дела: 22-летний парень в деревне Владимировка взял покататься чужое авто. Владелец отсутствовал....

События разворачивались в сентябре прошлого года. Из материалов дела: 22-летний парень в деревне Владимировка взял покататься чужое авто. Владелец отсутствовал. Без прав, да еще и нетрезвый парень сел за руль, с собой взял троих знакомых, чтобы выпить вместе. В пути машину занесло, автомобиль наехал на забор и хозпостройку. Один из пассажиров от полученных травм скончался. В ходе расследования выяснилось, что водитель превысил скорость -более 86 км/ч, при допустимой 60 км/ч, а в его крови проверка показала более 1 промилле алкоголя.В ходе допроса молодой человек раскаялся и полностью признал вину. Действия обвиняемого квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. Он под стражей.