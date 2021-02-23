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Завершено расследование об угоне автомобиля и смертельном ДТП в Пуховичском районе

23.02.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

События разворачивались в сентябре прошлого года. Из материалов дела: 22-летний парень в деревне Владимировка взял покататься чужое авто. Владелец отсутствовал. Без прав, да еще и нетрезвый парень сел за руль, с собой взял троих знакомых, чтобы выпить вместе. В пути машину занесло, автомобиль наехал на забор и хозпостройку. Один из пассажиров от полученных травм скончался. В ходе расследования выяснилось, что водитель превысил скорость -более 86 км/ч, при допустимой 60 км/ч, а в его крови проверка показала более 1 промилле алкоголя. 

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области: "В ходе расследования дела установлен еще один факт преступной деятельности молодого человека. По данным следствия, днем 11 августа прошлого года обвиняемый распивал спиртное со знакомыми в лесопарке в Марьиной Горке. Один из них, 30-летний мужчина, попросил купить пива и передал молодому человеку банковскую платежную карточку и пин-код к ней.  Пока обвиняемый ходил за покупками, его приятелей задержали сотрудники милиции за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день молодой человек воспользовался карточкой потерпевшего и совершил хищение его денежных средств на общую сумму более 300 рублей". 

В ходе допроса молодой человек раскаялся и полностью признал вину. Действия обвиняемого квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. Он под стражей.

 
 
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События разворачивались в сентябре прошлого года. Из материалов дела: 22-летний парень в деревне Владимировка взял покататься чужое авто. Владелец отсутствовал....
 
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