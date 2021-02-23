ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД опубликовало видео нападения на сотрудниц отдела принудительного исполнения

23.02.2021 12:37 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Инцидент случился еще 16 февраля в Новополоцке. Девушки выполняли свои служебные обязательства и посетили 43-летнего местного жителя. Последнего этот визит буквально привел в состояние ярости, и он сначала начал оскорблять сотрудниц, а после и вовсе пустил в ход кулаки. Позже вытолкал девушек за дверь. За помощью избитые приставы обратились в милицию. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент случился еще 16 февраля в Новополоцке. Девушки выполняли свои служебные обязательства и посетили 43-летнего местного жителя. Последнего этот визит...
 
Новости дня
Новости разные
 
2,7 промилле алкоголя в крови водителя. СК озвучил данные уголовного дела о крупном ДТП в Верхнедвинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by