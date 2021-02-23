Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД опубликовало видео нападения на сотрудниц отдела принудительного исполнения Инцидент случился еще 16 февраля в Новополоцке. Девушки выполняли свои служебные обязательства и посетили 43-летнего местного жителя. Последнего этот визит...

Инцидент случился еще 16 февраля в Новополоцке. Девушки выполняли свои служебные обязательства и посетили 43-летнего местного жителя. Последнего этот визит буквально привел в состояние ярости, и он сначала начал оскорблять сотрудниц, а после и вовсе пустил в ход кулаки. Позже вытолкал девушек за дверь. За помощью избитые приставы обратились в милицию.