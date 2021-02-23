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МВД опубликовало видео нападения на сотрудниц отдела принудительного исполнения
Источник материала: БTИнцидент случился еще 16 февраля в Новополоцке. Девушки выполняли свои служебные обязательства и посетили 43-летнего местного жителя. Последнего этот визит буквально привел в состояние ярости, и он сначала начал оскорблять сотрудниц, а после и вовсе пустил в ход кулаки. Позже вытолкал девушек за дверь. За помощью избитые приставы обратились в милицию.
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Инцидент случился еще 16 февраля в Новополоцке. Девушки выполняли свои служебные обязательства и посетили 43-летнего местного жителя. Последнего этот визит...
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