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2,7 промилле алкоголя в крови водителя. СК озвучил данные уголовного дела о крупном ДТП в Верхнедвинском районе

23.02.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Утром 9 августа прошлого года 36-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Laguna, на трассе Витебск - Полоцк не справился с управлением, машина ушла в занос, вылетела на встречку и врезалась в Ford Focus. По данным СК, водитель был пьян и находился в утомленном состоянии. В результате ДТП 32-летний пассажир Renault получил тяжкие травмы. Установлено, что в момент происшествия он не был пристегнут ремнем безопасности.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: "Согласно заключению судебной химической экспертизы, водитель Renault в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,7 промилле. По результатам расследования 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения") Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

В СК отметили, что обвиняемый ранее дважды лишался права управления транспортным средством за пьяное вождение. На момент ДТП срок наказания истек, однако права он не восстановил. По результатам расследования 36-летнему мужчине предъявлено обвинение. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Утром 9 августа прошлого года 36-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Laguna, на трассе Витебск - Полоцк не справился с управлением, машина ушла в занос, вылетела на...
 
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