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Вопрос на $3 миллиарда: как белорусские власти могут выпросить деньги у Москвы
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На встрече с Путиным Лукашенко не смог договориться о получении живых денег.
Без неожиданностей
22 февраля в Сочи состоялась встреча президента России и правителя Беларуси. По ее результатам так и не было объявлено о выделении очередного кредита официальному Минску.
Это не стало неожиданностью. Накануне встречи газета «Коммерсант» сообщила, что белорусская сторона намерена попросить кредит в размере около $3 миллиардов. Но власти двух стран эту информацию официально не подтвердили, что свидетельствовало о том, что вряд ли в Сочи дойдет до положительного решения вопроса.
Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский отмечал в комментарии
«Прямо сейчас ничего критичного не будет – на сегодняшний день дисбалансы в экономике велики, но не достигли критической точки. Но если случится еще один набег на банки, аналогичный тому, что был в августе-сентябре, когда Нацбанк потратил почти полтора миллиарда долларов из ЗВР, то тогда белорусский рубль больше этого не выдержит.
Причина – подушка безопасности, которая была у власти, проедена. И если случится новый кризис, без новых кредитов мы можем и не выдержать».
Как Минск может выпросить деньги у Москвы
Эксперты считают, что время у белорусских властей еще есть, но его немного – деньги для поддержания экономики все же как-то нужно будет найти. Российский политолог Андрей Суздальцев этим объясняет ряд заявлений Александра Лукашенко в Сочи.
– Лукашенко предложил «Дорожные карты» «модернизировать», –
Тут же Лукашенко объявил и второй повод для срочного кредита – необходимо модернизировать предприятие «Гродно Азот» (1,2 млрд. долларов), которое неэффективно в случае закупки российского газа даже по ценам текущего года. Надо это предприятие просто впихнуть «Газпрому» – тоже повод для кредита, но уже спрятанного под «инвестиции». Это уже из раздела «свечные заводики».
Есть и другие версии. Телеграм-канал
– Путин не принял окончательное решение по поводу очередного кредита для Лукашенко. Положительное решение будет зависеть от того, согласится ли Лукашенко на поставленные условия: продвижение затронутого Лукашенко вопроса об отмене положения конституции о стремлении Беларуси к нейтралитету. Этот тезис также развивал и Макей уже после ВНС.
Продавать предприятия белорусские власти вряд ли рискнут
Накануне сочинской встречи популярный российский телеграм-канала «Незыгарь» написал, что в поиске денег Лукашенко предложит российскому бизнесу купить ряд белорусских предприятий (БМЗ, «Нафтан», МЗКТ и т.д.).
А сотрудница Центра анализа европейской политики Екатерина Глод заявила
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На встрече с Путиным Лукашенко не получил живых денег.
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