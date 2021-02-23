ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вопрос на $3 миллиарда: как белорусские власти могут выпросить деньги у Москвы

23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

На встрече с Путиным Лукашенко не смог договориться о получении живых денег.

Вопрос на миллиарда: как белорусские власти могут выпросить деньги у Москвы

Без неожиданностей

22 февраля в Сочи состоялась встреча президента России и правителя Беларуси. По ее результатам так и не было объявлено о выделении очередного кредита официальному Минску.

Это не стало неожиданностью. Накануне встречи газета «Коммерсант» сообщила, что белорусская сторона намерена попросить кредит в размере около $3 миллиардов. Но власти двух стран эту информацию официально не подтвердили, что свидетельствовало о том, что вряд ли в Сочи дойдет до положительного решения вопроса.

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский отмечал в комментарии Myfin.by, что руководство Беларуси без очередного кредита в краткосрочной перспективе может обойтись:

«Прямо сейчас ничего критичного не будет – на сегодняшний день дисбалансы в экономике велики, но не достигли критической точки. Но если случится еще один набег на банки, аналогичный тому, что был в августе-сентябре, когда Нацбанк потратил почти полтора миллиарда долларов из ЗВР, то тогда белорусский рубль больше этого не выдержит.

Причина – подушка безопасности, которая была у власти, проедена. И если случится новый кризис, без новых кредитов мы можем и не выдержать».

Как Минск может выпросить деньги у Москвы

Эксперты считают, что время у белорусских властей еще есть, но его немного – деньги для поддержания экономики все же как-то нужно будет найти. Российский политолог Андрей Суздальцев этим объясняет ряд заявлений Александра Лукашенко в Сочи.

– Лукашенко предложил «Дорожные карты» «модернизировать», – пишет Суздальцев. – Понятно, что «модернизировать» будут минимум года два, но вот поддержать финансово «союзника»  Лукашенко потребует уже сейчас – первый повод для выдачи кредита заявлен. Москву в очередной раз будут дурить уже «дорожными картами», выгадывая время. Нет никаких сомнений, что в итоге повторится декабрь 2019 г., т.е. Лукашенко ничего не подпишет. 

Тут же Лукашенко объявил и второй повод для срочного кредита – необходимо модернизировать предприятие «Гродно Азот» (1,2 млрд. долларов), которое неэффективно в случае закупки российского газа даже по ценам текущего года. Надо это предприятие просто впихнуть «Газпрому» – тоже повод для кредита, но уже спрятанного под «инвестиции».  Это уже из раздела «свечные заводики».

Есть и другие версии. Телеграм-канал The Бульба пишет:

– Путин не принял окончательное решение по поводу очередного кредита для Лукашенко. Положительное решение будет зависеть от того, согласится ли Лукашенко на поставленные условия: продвижение затронутого Лукашенко вопроса об отмене положения конституции о стремлении Беларуси к нейтралитету. Этот тезис также развивал и Макей уже после ВНС.

Продавать предприятия белорусские власти вряд ли рискнут

Накануне сочинской встречи популярный российский телеграм-канала «Незыгарь» написал, что в поиске денег Лукашенко предложит российскому бизнесу купить ряд белорусских предприятий (БМЗ, «Нафтан», МЗКТ и т.д.).

Рефлексия и реакция так не считает, учитывая нелегитимный статус правителя: «Если продавать при Лукашенко на своем посту, то гарантий новым собственникам не сможет дать никто».

А сотрудница Центра анализа европейской политики Екатерина Глод заявила Дождю: да, в залог кредита теоритически могут быть предложены белорусские предприятия, но для Лукашенко очень важно контролировать бизнес, и отдать его — это последняя мера.

Политолог: Лукашенко хотел понравиться Путину, поэтому поднял вопрос об интеграционных картах

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече с Путиным Лукашенко не получил живых денег.
 
Новости дня
Новости разные
 
В прошлом году по уголовным статьям были осуждены почти 35 тысяч человек. 93 оправдали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by