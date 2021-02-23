«Закатанное в асфальт» общество всегда нищее. Это аксиома, обратных примеров история не знает.

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В принципе, всё это можно сравнить с отменой НЭПа Сталиным. Тогда последовали обнищание, потом голодомор, усиление репрессий и прочие подобные явления. Причём перебои с продуктами питания, к примеру, начались сразу же после отмены НЭПа, уже в 1928 году, то есть еще до коллективизации.

Но есть у режима и очень слабые стороны. И вот Лукашенко начал войну и на том фронте, где он наиболее слаб, где почти всегда проигрывал, в сфере экономики. И здесь он снова должен проиграть с вероятностью если не 100%, то 99% точно.

У нас обнищание может наступить очень быстро. А лучше кого-то из соседей мы и сейчас уже не живём.

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Да и вообще – к возвращению к экономическим практикам далёкого советского прошлого. Как выразился Лукашенко, «мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два».Он сослался на опыт Японии и Китая, заявив, что для запуска импортозамещения нужны прописанные планы и железная дисциплина.На практике многие из этих идей уже реализуются. Торговые сети «вырезаются» (как он выразился), банки прессуются, ИП душатся, и далее по списку.Зато опять не первое десятилетие «спасается», например, велозавод, планируется «распилить» еще миллиард на дополнительную модернизацию пресловутой деревообработки, профинансировать иные государственные «титаники индустрии» и, конечно, колхозы.Её и начали для того, чтобы увеличить поставки продовольствия от крестьян государству. Получилось наоборот – голод, а не изобилие.У нас вопрос так пока не стоит, но преследование за импорт, в том числе продовольствия, вплоть до уголовного преследования вкупе с ориентацией на «выжигание» частного бизнеса ни к чему хорошему привести не может. Только к ухудшению экономической ситуации.В общем, госплан сталинского типа: японские методы нашему руководству не освоить по определению.Или ещё: у нас закрывают «не те» торговые сети. Большевики в своё время целенаправленно вырезали купцов, дескать совершенно ненужные паразиты, говорили тогда. Госплан всё спланирует и справедливо распределит. После этого дефицит потребительских товаров наблюдался уже постоянно. Вплоть до самого краха СССР.У нас пока в магазинах есть «всё», правда оно дороже с каждым днем. Но ведь процесс вырезания купцов у нас пока в самом начале. Следствием такой политики станет обвал – если не всей экономики, то, как минимум, уровня жизни граждан.Он уже и начался. Достаточно посмотреть «жировки» за январь. Или на цены в магазинах и аптеках. И это еще только «цветочки», после вырезания всех «не тех» дела в экономике станут гораздо хуже. И затронет это не только «простонародье», но и низшие звенья «вертикали» вместе с силовиками.«Закатанное в асфальт» общество всегда нищее. Это аксиома, обратных примеров история не знает.И ПВТ очень вероятно обескровят. Это пытались сделать еще несколько лет назад. Но тогда Прокопеня, сам став арестантом, всё же уговорил не резать «курицу, несущую золотые яйца». Теперь вряд ли кто-то в чем-то сможет «вождя убедить».Аналогично и с остальным негосударственным бизнесом. Никаких надежд и перспектив тут реально не просматривается при этом режиме. «НЭП» отменен, впереди «голодомор». Да, не весь частный бизнес закроют, конфискуют или национализируют.Что-то формально останется частным, сменив владельцев на людей, что-то возьмут под прямое управление, формально не меняя статуса и т.п. Но по любому это деградация и частного сектора экономики и экономики вообще.При этом в госсекторе никаких новых идей нет и не предвидится, ибо там только один «генератор идей», напрочь застрявший в прошлом и принимающий добивающие экономику решения, а не спасающие её, как он уверен.Экономика ему однозначно не подчиняется, это давно известно. Вот он и решил поступить с ней так же, как и с политическими оппонентами. То есть уничтожить.А вот силовой блок всегда был и остается самой сильной стороной режима. Про это писалось неоднократно. Он-то и устоял, хотя и покачнулся – настолько сильными были протесты.Или народ смирится с абсолютной нищетой, или режим всё же падёт.Но смириться придется и низшему звену «вертикали» и силовиков: по ним тоже вырезание экономики ударит, они ведь тоже в магазины ходят и коммуналку оплачивают. Так что протестная база теоретически должна расти.А получится ли тут быстро устроить «Северную Корею» – это ещё большой вопрос. Во всяком случае, там всё произошло не так уж и быстро. Мало кто в курсе, что примерно до 1974 года северные корейцы жили лучше южных. Да, во многом за счёт масштабной помощи СССР и Китая, но всё же. Вот и терпели Ким Ир Сена, а заодно и диктатуру вообще.Тем более что и в Южной Корее как раз до этого времени правили хоть и антикоммунисты, но тоже диктаторы, хотя и помягче Кима. А потом в Южной Корее случилась демократия, она быстро рванула вперёд, а северокорейцы уже сидели в «концлагере» и сменить режим не смогли.Даже рефрен «хотите как в Украине?» уже не используется, поскольку и там уже улучшение пошло. А у нас – таки ухудшение.А надежды на то, что народ настолько запуган, что смирится с любой нищетой, могут и не оправдаться.