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Киселев предрек актрисе Бортич конец кинокарьеры из-за участия в протестах
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В итоге происходящее сказалось и на украинской киноиндустрии.
«Кому-то из внешнеуправляющих нужно украинское кино? Сейчас там трагедия, никакой киностудии, ни одного актера на слуху», - отметил Дмитрий Киселев.
Напомним, что Александра Бортич в своем интервью Юрию Дудю объяснила свое участие в протестах и призывы «обостренным чувством справедливости».
«Смотреть на такое откровенное беззаконие и молчать я, наверное, не смогу», - утверждала артистка.
Кроме Бортич, в творческой среде оппозиционными взглядами известен Максим Виторган, а также в некоторой степени Павел Деревянко, также призывавший к участию в протестах.
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Причем шоумен в своих рассуждениях зашел со стороны Украины.
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