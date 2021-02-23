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Киселев предрек актрисе Бортич конец кинокарьеры из-за участия в протестах

23.02.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Киселев предрек актрисе Бортич конец кинокарьеры из-за участия в протестах
Кадр из видео
Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Итогов недели» заявил, что призывы актрисы Александры Бортич к протестам в итоге могут оставить ее без кинокарьеры. Причем шоумен в своих рассуждениях зашел со стороны Украины – мол, там сначала прыгали на полицию и «скакали», а сейчас там дошло до внешнего управления со стороны США.

В итоге происходящее сказалось и на украинской киноиндустрии.

«Кому-то из внешнеуправляющих нужно украинское кино? Сейчас там трагедия, никакой киностудии, ни одного актера на слуху», - отметил Дмитрий Киселев.


Напомним, что Александра Бортич в своем интервью Юрию Дудю объяснила свое участие в протестах и призывы «обостренным чувством справедливости».

«Смотреть на такое откровенное беззаконие и молчать я, наверное, не смогу», - утверждала артистка.


Кроме Бортич, в творческой среде оппозиционными взглядами известен Максим Виторган, а также в некоторой степени Павел Деревянко, также призывавший к участию в протестах.
 
 
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Причем шоумен в своих рассуждениях зашел со стороны Украины.
 
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