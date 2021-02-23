Источник материала: UDF



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«Кому-то из внешнеуправляющих нужно украинское кино? Сейчас там трагедия, никакой киностудии, ни одного актера на слуху», - отметил Дмитрий Киселев.

«Смотреть на такое откровенное беззаконие и молчать я, наверное, не смогу», - утверждала артистка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киселев предрек актрисе Бортич конец кинокарьеры из-за участия в протестах Причем шоумен в своих рассуждениях зашел со стороны Украины.

В итоге происходящее сказалось и на украинской киноиндустрии.Напомним, чтов своем интервьюобъяснила свое участие в протестах и призывы «обостренным чувством справедливости».Кроме Бортич, в творческой среде оппозиционными взглядами известен, а также в некоторой степени, также призывавший к участию в протестах.