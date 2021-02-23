Удастся ли белорусским властям спрятаться от европейских санкций под «зонтиком» ЕАЭС?

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Западные санкции – реакция на белорусский политический кризис

Минск призвал ЕАЭС действовать солидарно

«Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие, вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производств передовой продукции и комплектующих», — заявил Головченко.

«Внешний мир стремительно меняется, протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров… С учетом нынешних реалий нам необходимо не только стремиться к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами, защищать именно как блок, как союз», — подчеркнул Головченко.

«Не секрет, что сейчас такими мерами, как санкции, начинают пользоваться беспорядочно. Это превратилось в такой инструмент, который используется походя, без всякой особой доказательной базы. Просто как одна из дубинок. Абсолютно не исключительная мера. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественный действиям в отношении одной из стран союза», — сказал Головченко.

«Радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что, если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься, как давление на всю организацию. Конечно, мы не военный союз, как ОДКБ, например, где эти механизмы существуют. Но в последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем военные непосредственно действия», — аргументировал свою позицию Головченко.

ЕЭК будет вырабатывать коллективные меры в отношении механизма разрешения споров в рамках ВТО, не для защиты от санкций союзников

«Работа будет вестись для обеспечения эффективной защиты экономических интересов Союза и его государств-членов. При этом особое внимание поручено обратить на случаи блокирования процедуры разрешения торговых споров, предусмотренной действующими международными договорами», — говорится в сообщении ЕЭК.

«Следует также определить порядок действий в ситуациях, в которых не представляется возможным завершение торгового спора, предусмотренного действующими соглашениями Союза о создании зон свободной торговли», — отмечает ЕЭК.

Механизм разрешения споров в ВТО пока не работает

«Никакой альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, ВТО не просматривается. Да, там много недостатков и недоговорённостей. Но, что бы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям, и международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил», — подчеркнул Медведев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Удастся ли белорусским властям спрятаться от европейских санкций под «зонтиком» ЕАЭС? Западные санкции – реакция на белорусский политический кризис.