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«При Павле такого не было!»: Муцениеце поздравила мужчин с 23 февраля фото своих сочных ягодиц

23.02.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«При Павле такого не было!»: Муцениеце поздравила мужчин с 23 февраля фото своих сочных ягодиц
Агата Муцениеце
31-летняя латвийская и российская актриса театра и кино, модель Агата Муцениеце решила сделать мужчинам на 23 февраля особый подарок. Она разместила в своем Instagram весьма пикантную фотографию, развернувшись к камере спиной. Кто-то из подписчиков актрисы посмеялся, кто-то восхитился ее упругой интимной частью, но были и те, кто решил, что развод с Павлом Прилучным явно пошел девушке не на пользу.

«Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас!", - написала Агата, комментируя свой снимок, где она поднялась из воды на бортик бассейна на элитном курорте, демонстрируя на камеру загорелые ягодицы.


«Мы женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся!», - отметила актриса, обращаясь к мужчинам.


Она также добавила, что только мужчины могут убедить женщину, что она может родить ребенка.

«В общем оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадём! С праздником», - написала Агата в заключение.


«И почему я читаю между строк сарказм?», - улыбнулась одна из подписчиц.


«Придержите своё «сердечко» для НАСТОЯЩЕГО мужчины», - посоветовал еще один читатель.


«При Павле такого не было!», - возмутился хранитель традиций.


«Совсем с ума посходили, вроде взрослая дама...», - недовольно прошипела другая моралистка.


«Красавица дай Бог тебе счастья», - написал какой-то защитник Отечества.
 
 
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«Мы женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся!», - отметила актриса.
 
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