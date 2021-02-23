Источник материала: UDF



Агата Муцениеце

«Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас!", - написала Агата, комментируя свой снимок, где она поднялась из воды на бортик бассейна на элитном курорте, демонстрируя на камеру загорелые ягодицы.

«Мы женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся!», - отметила актриса, обращаясь к мужчинам.

«В общем оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадём! С праздником», - написала Агата в заключение.

«И почему я читаю между строк сарказм?», - улыбнулась одна из подписчиц.

«Придержите своё «сердечко» для НАСТОЯЩЕГО мужчины», - посоветовал еще один читатель.

«При Павле такого не было!», - возмутился хранитель традиций.

«Совсем с ума посходили, вроде взрослая дама...», - недовольно прошипела другая моралистка.

«Красавица дай Бог тебе счастья», - написал какой-то защитник Отечества.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «При Павле такого не было!»: Муцениеце поздравила мужчин с 23 февраля фото своих сочных ягодиц «Мы женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся!», - отметила актриса.

Она также добавила, что только мужчины могут убедить женщину, что она может родить ребенка.