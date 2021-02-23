Правительство предлагает «Беларусбанку» простить долги пяти сельхозпредприятиям

Подконтрольный государству крупнейший отечественный банк «Беларусбанк» может простить долги пяти сельскохозяйственным организациям. Это следует из постановления правительства № 98.





В документе говорится, что представители государства в органах управления «Беларусбанка» будут выступать за освобождение «от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам» пяти сельхозпредприятий. К ним отнесены «АСБ-Агро Новатор», экспериментальная база «Тулово», ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», унитарные предприятия «Липовцы» и «Ловжанское». Суммарно их долги, которые правительство предлагает простить, составляют почти 18 млн рублей.

Официальные статистические данные свидетельствуют, что в системе Минсельхозпрода как минимум 100 сельхозпредприятий (7,4% от общего количества) находились в 2020 году в сложном финансовом положении, которое не позволяло рассчитываться по долгам. По итогам прошлого года чистый убыток этих сельхозпредприятий составил 185,3 млн рублей.

Следует отметить, что 311 сельхозорганизаций Минсельхозпрода (23% от общего количества) по итогам прошлого года являлись нерентабельными.

Посещая два года назад Могилевскую область, Александр Лукашенко объяснил, почему государство не ликвидирует, а поддерживает слабые сельхозпредприятия.

«Без убыточных хозяйств мы запросто можем жить и работать, потому что часть модернизированного сельского хозяйства дает нам полное потребление молока внутри страны и на экспорт. Поэтому мы без тех 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их», — заявлял Лукашенко.

С другой стороны, выступая в феврале этого года на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко раскритиковал организации АПК за то, что они неэффективно и «скверно» работают на земле. «Нам надо усилить дисциплину землепользования: мы еще скверно во многих хозяйствах относимся к земле… Для сельскохозяйственных кооперативов, колхозов, совхозов непочатый край работы в плане отношения к земле», — подчеркнул он.