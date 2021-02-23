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Екатерину Градову, сыгравшую радистку Кэт в «Семнадцать мгновений весны», похоронят в Москве

23.02.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Советскую и российскую актрису театра и кино, звездной ролью которой стала радистка Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны» похоронят в Москве.

Екатерину Градову, сыгравшую радистку Кэт в «Семнадцать мгновений весны», похоронят в Москве

О смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой стало известно накануне. Российские СМИ сообщили, что смерть стала неожиданной для близких актрисы, так как она не жаловалась на самочувствие.

Ей было 74 года.

Похороны актрисы пройдут 24 февраля на Троекуровском кладбище, где нашли последний приют многие звезды советского кино.

Так, на «Аллеея актеров» похоронены Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валерий Носик, Николай Рыбников, Елена Майорова, Семен Фарада, Игорь Кваша, Марина Голуб, Владислав Галкин, Валентина Толкунова, Борис Клюев…

 

 
 
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Советскую и российскую актрису театра и кино, звездной ролью которой стала радистка Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны» похоронят в Москве.
 
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