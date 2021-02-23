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Жуткая авария под Лиозно
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Лиозненском районе.
По данным ГАИ Витебской области, накануне утром на 118-м километре трассы Санкт-Петербург — Гомель — граница Украины произошло столкновение трех автомобилей.
34-летний водитель «Toйоты» сначала задел «БМВ», а затем влетел в «Форд».
В результате аварии на месте погиб водитель «японки».
Кроме этого травмы различной степени тяжести получили 31-летний пассажир «Тойоты» и 22-летняя пассажирка «Форд» — они госпитализированы.
Ранее сообщалось, что
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Лиозненском районе.
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