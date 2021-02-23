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Жуткая авария под Лиозно

23.02.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Лиозненском районе.

Жуткая авария под Лиозно

По данным ГАИ Витебской области, накануне утром на 118-м километре трассы Санкт-Петербург — Гомель — граница Украины произошло столкновение трех автомобилей.

34-летний водитель «Toйоты» сначала задел «БМВ», а затем влетел в «Форд».

В результате аварии на месте погиб водитель «японки».

Кроме этого травмы различной степени тяжести получили 31-летний пассажир «Тойоты» и 22-летняя пассажирка «Форд» — они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в столице ГАИ проводит спецмероприятие.

 
Теги: Гомель
 
 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Лиозненском районе.
 
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