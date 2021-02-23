Жуткая авария под Лиозно

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Лиозненском районе.





По данным ГАИ Витебской области, накануне утром на 118-м километре трассы Санкт-Петербург — Гомель — граница Украины произошло столкновение трех автомобилей.

34-летний водитель «Toйоты» сначала задел «БМВ», а затем влетел в «Форд».

В результате аварии на месте погиб водитель «японки».

Кроме этого травмы различной степени тяжести получили 31-летний пассажир «Тойоты» и 22-летняя пассажирка «Форд» — они госпитализированы.