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На Притыцкого загорелись и оборвались троллейбусные провода
Источник материала: Tut.by
Троллейбусные провода оборвались и упали на автомобили на столичной улице Притыцкого, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
Происшествие случилось утром 23 февраля в районе станции метро «Кунцевщина». По информации очевидцев, провода загорелись, оборвались и упали сначала с одной стороны дороги, а после — c другой.
Как сообщили в «
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Происшествие случилось утром 23 февраля в районе станции метро «Кунцевщина».
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