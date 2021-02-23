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На Притыцкого загорелись и оборвались троллейбусные провода

23.02.2021 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Троллейбусные провода оборвались и упали на автомобили на столичной улице Притыцкого, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

Происшествие случилось утром 23 февраля в районе станции метро «Кунцевщина». По информации очевидцев, провода загорелись, оборвались и упали сначала с одной стороны дороги, а после — c другой.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 09.57 на улице Притыцкого из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 13 и № 31. Движение было организовано по улицам Тимошенко, Одинцова, Лобанка.

 
 
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Происшествие случилось утром 23 февраля в районе станции метро «Кунцевщина».
 
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