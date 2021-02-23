Где может быть киста Бейкера и что такое грыжа Шморля? Медицинский тест из 9 вопросов

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает серию тестов и на этот раз предлагает вам проверить, хорошо ли вы знакомы с синдромами, болезнями и прочими именными медицинскими терминами (или просто то, насколько хорошо развита ваша интуиция).