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Где может быть киста Бейкера и что такое грыжа Шморля? Медицинский тест из 9 вопросов
Источник материала: Tut.by
HEALTH.TUT.BY продолжает серию тестов и на этот раз предлагает вам проверить, хорошо ли вы знакомы с синдромами, болезнями и прочими именными медицинскими терминами (или просто то, насколько хорошо развита ваша интуиция).
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HEALTH.TUT.BY продолжает серию тестов и на этот раз предлагает вам проверить, хорошо ли вы знакомы с синдромами, болезнями и прочими именными медицинскими терминами (или...
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