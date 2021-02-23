С бассейном и «безбарьеркой». Какой будет новая детская поликлиника в Лошице

Источник материала: Tut.by

Разрабатывается проект детской поликлиники в жилом районе Лошица. Каким будет объект, сообщает агентство «Минск-Новости» .





Учреждение здравоохранения на 480 посещений в смену расположится в микрорайоне Лошица-9 на перекрестке улиц Янки Лучины и Чижевских.

Здание будет семиэтажным сложной конфигурации в монолитно-каркасном исполнении со стенами из ячеистых блоков. Снаружи — частично декоративная штукатурка, частично вентилируемый фасад с облицовкой алюминиевыми композитными и фибробетонными панелями с фактурой «дерево».

На первом этаже традиционно разместятся регистратура, гардероб, справочная, кабинеты вызова врача на дом, регистрации листков нетрудоспособности, доврачебный, платных услуг, пост охраны. Отдельный вход с улицы предусмотрен в инфекционный блок с фильтр-боксом и отделение неотложной помощи. На этом этаже запроектирован также бассейн, попасть в который можно как изнутри, так и через дополнительный вход с улицы, что позволит этому объекту при необходимости работать изолированно.





На втором этаже расположатся три отделения: педиатрическое № 1, водолечения, центральное стерилизационное. Третий этаж займут педиатрическое отделение № 2, процедурные и прививочные кабинеты, стоматология, кабинет здорового ребенка. На четвертом этаже пропишутся еще одно педиатрическое отделение, хирургия с травмопунктом и отделение лучевой диагностики. Следующий этаж отдадут под прием врачей-специалистов, клинико-диагностическую лабораторию и кабинеты профилактической помощи. На шестом этаже расположатся отделения медицинской реабилитации, функциональной диагностики и физиотерапевтические кабинеты. На седьмом — административные помещения и актовый зал на 125 человек. Все инженерные коммуникации будут расположены в подвале и на технических этажах. В здании предусмотрена безбарьерная среда.

— Объект размещен на довольно компактном земельном участке, несмотря на это, удалось запроектировать поликлинику с широкими холлами, что важно для детского учреждения, ведь малышам требуется пространство, они не сидят спокойно в очереди, — отметила главный архитектор проектов института «Минскпроект» Полина Кусенкова.

Она добавила, что архитектурный проект поликлиники уже находится на экспертизе, сейчас идет следующая стадия — разработка строительной документации.