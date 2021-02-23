Торги на бирже 23 февраля начались с опозданием, а рубль сдает позиции ко всем основным валютам

Источник материала: Tut.by

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 февраля начались с опозданием — около 11.50. Как пояснили на бирже, это связано с техническими сбоями. При этом белорусский рубль на старте торгов сдал ко всем трем основным валютам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 23 февраля

Обычно торги стартуют в 10.00, а к 13.00 завершаются. На старте торгов доллар вырос на 0,12% — до 2,5994 рубля (данные на 12.01), евро укрепился на 0,37% — до 3,16 рубля (данные на 12.03), а российский рубль снизился на 0,61% — до 3,5067 рубля за 100 российских рублей (данные на 12.04).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Банк БелВЭБ, Беларусбанк), а ниже всего — 2,6 (Абсолютбанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, МТБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,596 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,22 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке — 3,155 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Идея Банке — 3,156 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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