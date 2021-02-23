ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торги на бирже 23 февраля начались с опозданием, а рубль сдает позиции ко всем основным валютам

23.02.2021 12:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 февраля начались с опозданием — около 11.50. Как пояснили на бирже, это связано с техническими сбоями. При этом белорусский рубль на старте торгов сдал ко всем трем основным валютам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 23 февраля

Обычно торги стартуют в 10.00, а к 13.00 завершаются. На старте торгов доллар вырос на 0,12% — до 2,5994 рубля (данные на 12.01), евро укрепился на 0,37% — до 3,16 рубля (данные на 12.03), а российский рубль снизился на 0,61% — до 3,5067 рубля за 100 российских рублей (данные на 12.04).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Банк БелВЭБ, Беларусбанк), а ниже всего — 2,6 (Абсолютбанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, МТБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,596 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,22 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке — 3,155 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Идея Банке — 3,156 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне:

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Киселев предрек актрисе Бортич конец кинокарьеры из-за участия в протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by