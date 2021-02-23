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Торги на бирже 23 февраля начались с опозданием, а рубль сдает позиции ко всем основным валютам
Источник материала: Tut.by
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 февраля начались с опозданием — около 11.50. Как пояснили на бирже, это связано с техническими сбоями. При этом белорусский рубль на старте торгов сдал ко всем трем основным валютам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 23 февраля
Обычно торги стартуют в 10.00, а к 13.00 завершаются. На старте торгов доллар вырос на 0,12% — до 2,5994 рубля (данные на 12.01), евро укрепился на 0,37% — до 3,16 рубля (данные на 12.03), а российский рубль снизился на 0,61% — до 3,5067 рубля за 100 российских рублей (данные на 12.04).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Банк БелВЭБ, Беларусбанк), а ниже всего — 2,6 (Абсолютбанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, МТБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,596 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,22 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке — 3,155 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Идея Банке — 3,156 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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