Артем Королек: Власти делают все возможное, чтобы закрыть всем рот, а мы просто хотим показать свои права

– Невозможно оставаться равнодушным к политической ситуации в вашей стране. Можно об этом поговорить?





– Да. Я всегда считал, что спорт и политику нужно разделять. В моей стране такая сложная ситуация… Я говорю не как спортсмен, а как человек, у которого есть семья и друзья, и они родом оттуда. И мне это очень интересно. Я хочу показать, что даже я в Польше, и мне все равно. Я много об этом думаю.





– Вы напомните нам, что происходит?





– Все началось перед выборами. Было много сильных претендентов. Спустя месяц власть во главе с Александром Лукашенко по разным причинам не допустила их. Самым сильным кандидатом был глава банка Виктор Бабарико, но сразу же после объявления кандидатуры у него нашли всякие истории из прошлого, и сегодня он находится в тюрьме.





Другой кандидат также был арестован, поэтому его жена, Светлана Тихоновская, в последний момент стала на его место, чтобы продемонстрировать несправедливость выборов. И за это проголосовало очень много людей.





В ночь подсчета голосов люди собрались у избирательных участков, чтобы посмотреть списки и результаты голосования на своих участках. Но им этого никто не показал, хотя они имели полное право просить об этом.





А потом оказалось, что у Лукашенко 80% поддержки! Те, кто голосовал за Тихановскую, заполнили бюллетени в установленном порядке, и есть фотографии, что почти все голоса были за нее в урнах.





Я не говорю, что у Лукашенко было 3%, как иногда пишут. У него могло быть 20%, 30%, он мог даже выиграть. Но он не был на 80%, как было официально заявлено! Люди были шокированы этим и вышли на улицы в знак протеста. Они увидели, что власти будут делать все, чтобы оставаться у власти и думать только о себе. Мы против фальсификации выборов.





Сейчас зима, так что выразить протест так сильно, как раньше, уже невозможно. Лукашенко и его окружение также делают все, чтобы замалчивать эту тему. Если вы участвуете в протестах, вы попадаете в тюрьму, правительство хочет запугать общественность, оно хочет показать, что если это произойдет снова, у людей будут проблемы.





Они делают все возможное, чтобы закрыть всем рот, а мы просто хотим показать свои права





Я за правду. Если ты выиграл, докажи это и стань президентом, если проиграл, будь мужчиной и признай это. Интересно, что будет дальше, если появится новый президент. Может, будет лучше, может, хуже, но все будет так, как хотят люди. И теперь правители выдают себя за героев, спасших страну. Только кому? Перед своими гражданами?





В правительстве говорят, что в ситуации в Беларуси виноваты США, Европа и Польша. Что все хотят навредить нам, изменить Беларусь. Как только начались протесты, в стране отключили интернет. Лукашенко сказал, что это сделала Польша. И именно они отрезали свой народ, чтобы было сложнее общаться и показывать миру, что с нами происходит. Несколько дней я сам не мог позвонить семье, – сказал Королек.