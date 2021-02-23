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Это надо слышать! Первые звуки с Марса

23.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звуки красной планеты были записаны микрофоном марсохода 20 февраля.

NASA опубликовало звуки, которые записал на поверхности Марса ровер Perseverance. Отмечается, что звуки были записаны 20 февраля, но в агентстве решили опубликовать их чуть позже.

На марсоходе установлено два микрофона, которые могут записывать звуки как самого ровера, так и окружающей местности. В NASA отмечают, что сначала на записи доминировали звуки самого марсохода, но после обработки записи можно услышать, что же происходит и на Марсе.

Запись звуков получилась очень тихой и разнообразие звуков невелико. Но некоторые пользователи предположили, что это звук ветра. Чтобы что-то услышать, увеличьте звук до максимума:
 
 
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Звуки красной планеты были записаны микрофоном марсохода 20 февраля.
 
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