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Oops! Торги на бирже начались с задержкой на 2 часа - белорусский рубль девальвируется ко всем валютам
Источник материала: Партизан
Торги сегодня начались с задержкой примерно в 2 часа. БВФБ сообщила о технических проблемах.
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Oops! Торги на бирже начались с задержкой на 2 часа - белорусский рубль девальвируется ко всем валютам
Торги сегодня начались с задержкой примерно в 2 часа. БВФБ сообщила о технических проблемах.
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