В Слониме 2-летняя девочка съела банку таблеток

Источник материала: ОНТ

В Слониме спасли двухлетнюю девочку, которая съела банку таблеток. Ребенка спасли, его здоровью ничто не угрожает, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мама ребенка достала из аптечки лекарство для дочери и отлучилась в другую комнату на пару минут. Вернувшись, женщина увидела пустую емкость. Девочка в этот момент играла. Вызванные мамой медики скорой помощи промыли ребенку желудок. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Как сообщили в милиции, девочка выпила таблетки из любопытства.

ФОТО: zagranitsa.com

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