|
В Слониме 2-летняя девочка съела банку таблеток
Источник материала: ОНТ
В Слониме спасли двухлетнюю девочку, которая съела банку таблеток. Ребенка спасли, его здоровью ничто не угрожает,
Мама ребенка достала из аптечки лекарство для дочери и отлучилась в другую комнату на пару минут. Вернувшись, женщина увидела пустую емкость. Девочка в этот момент играла. Вызванные мамой медики скорой помощи промыли ребенку желудок. Здоровью девочки ничего не угрожает.
Как сообщили в милиции, девочка выпила таблетки из любопытства.
ФОТО: zagranitsa.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слониме спасли двухлетнюю девочку, которая съела банку таблеток. Ребенка спасли, его здоровью ничто не угрожает, сообщили в отделении информации и общественных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)