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Французский теннисист Жо Вильфрид Цонга проиграл в первом матче после долгого перерыва
Источник материала: ОНТ
Неудачное возвращение. Победитель 22 турниров серии ATP, французский теннисист Жо Вильфрид Цонга проиграл в первом матче после долгого перерыва.
Француз из-за травмы пропустил чуть больше года, последний раз выходил на корт на Australian Open 2020. На турнире в Монпелье Цонга побеждал в 2019 году. Повторить успех не получилось. На старте француз уступил 92-й ракетке мира, американцу Себастьяну Корде. При счете 4:4 Цонга проиграл 5 геймов подряд и позволил сопернику одержать комфортную победу 6:4, 6:2.
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Неудачное возвращение. Победитель 22 турниров серии ATP, французский теннисист Жо Вильфрид Цонга проиграл в первом матче после долгого перерыва. Француз из-за травмы...
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