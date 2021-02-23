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Французский теннисист Жо Вильфрид Цонга проиграл в первом матче после долгого перерыва

23.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Французский теннисист Жо Вильфрид Цонга проиграл в первом матче после долгого перерыва

Неудачное возвращение. Победитель 22 турниров серии ATP, французский теннисист Жо Вильфрид Цонга проиграл в первом матче после долгого перерыва.

Француз из-за травмы пропустил чуть больше года, последний раз выходил на корт на Australian Open 2020. На турнире в Монпелье Цонга побеждал в 2019 году. Повторить успех не получилось. На старте француз уступил 92-й ракетке мира, американцу Себастьяну Корде. При счете 4:4 Цонга проиграл 5 геймов подряд и позволил сопернику одержать комфортную победу 6:4, 6:2.

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Неудачное возвращение. Победитель 22 турниров серии ATP, французский теннисист Жо Вильфрид Цонга проиграл в первом матче после долгого перерыва. Француз из-за травмы...
 
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