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В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня определится победитель регулярного чемпионата
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня определится победитель регулярного чемпионата.
В решающем матче сойдутся главные конкуренты, минская «Юность» и «Шахтер». Минчане после 28 матчей, набрали 105 очков, у солигорского клуба – на 2 меньше. Победа в основное время позволит «Шахтеру» опередить минчан. Матч на «Чижовка-Арене» начнется в 18:45.
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В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня определится победитель регулярного чемпионата. В решающем матче сойдутся главные конкуренты, минская «Юность» и «Шахтер»....
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