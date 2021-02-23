Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня определится победитель регулярного чемпионата.

В решающем матче сойдутся главные конкуренты, минская «Юность» и «Шахтер». Минчане после 28 матчей, набрали 105 очков, у солигорского клуба – на 2 меньше. Победа в основное время позволит «Шахтеру» опередить минчан. Матч на «Чижовка-Арене» начнется в 18:45.

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