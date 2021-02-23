Минское «Динамо» сыграет с хабаровским «Амуром»

Источник материала: ОНТ

Уже в ранге участника плей-офф минское «Динамо» сегодня проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперник – хабаровский «Амур».

Россияне в Восточной конференции занимают 10-ю позицию и давно потеряли шансы на выход в плей-офф. Команды встречались 25 раз, статистика на стороне белорусов – 14 побед. В этом сезоне, в конце ноября в Хабаровске, минчане обыграли «Амур» 2:1. Начало сегодняшней встречи в 19:30.

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