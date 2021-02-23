ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минское «Динамо» сыграет с хабаровским «Амуром»

23.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» сыграет с хабаровским «Амуром»

Уже в ранге участника плей-офф минское «Динамо» сегодня проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперник – хабаровский «Амур».

Россияне в Восточной конференции занимают 10-ю позицию и давно потеряли шансы на выход в плей-офф. Команды встречались 25 раз, статистика на стороне белорусов – 14 побед. В этом сезоне, в конце ноября в Хабаровске, минчане обыграли «Амур» 2:1. Начало сегодняшней встречи в 19:30.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в ранге участника плей-офф минское «Динамо» сегодня проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперник – хабаровский «Амур»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Маск потерял $15 млрд и лидерство в рейтинге после падения курса биткоина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by