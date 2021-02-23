Минское «Динамо» пробилось в плей-офф КХЛ

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» в пятый раз в истории пробилось в плей-офф Континентальной хоккейной Лиге. Случилось это после того, как «Витязь» проиграл в Хельсинки «Йокериту» – 1:5.

Уже не при каких обстоятельствах белорусский клуб не покинет восьмерку сильнейших. Сейчас минчане занимают шестое место в Западной конференции, у команды – 65 очков. На одно меньше у «Северстали». Кто станет соперником белорусского клуба на старте Кубка Гагарина, пока неизвестно. Больше шансов встретиться с московским «Динамо» или «Локомотивом». С этими соперниками минчане уже играли в плей-офф: дважды уступили ярославцам, один раз – москвичам. Еще в одном сезоне «Динамо» не смогло пройти «Йокерит».

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