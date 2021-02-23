Источник материала: ОНТ

Гомеля открылся новый операционный блок" class="one-news__figure-img">

Малоинвазивные методики на мировом уровне. В третьей больнице Гомеля открылся новый операционный блок.

На месте старого помещения – две отдельные операционные: акушерская и гинекологическая. Для их оснащения закупили высокотехнологичное оборудование, в том числе белорусского производства. Это позволит расширить спектр операций.

Новый операционный блок – энергонезависимый, он укомплектован резервными дизельными генераторами. Также в помещении установлены специальные антибактериальные панели, таких в регионе больше нет.

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