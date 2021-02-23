|
В третьей больнице Гомеля открылся новый операционный блок
Источник материала: ОНТГомеля открылся новый операционный блок" class="one-news__figure-img">
Малоинвазивные методики на мировом уровне. В третьей больнице Гомеля открылся новый операционный блок.
На месте старого помещения – две отдельные операционные: акушерская и гинекологическая. Для их оснащения закупили высокотехнологичное оборудование, в том числе белорусского производства. Это позволит расширить спектр операций.
Новый операционный блок – энергонезависимый, он укомплектован резервными дизельными генераторами. Также в помещении установлены специальные антибактериальные панели, таких в регионе больше нет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малоинвазивные методики на мировом уровне. В третьей больнице Гомеля открылся новый операционный блок. На месте старого помещения – две отдельные операционные:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)