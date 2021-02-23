Беспорядки в Алжире: толпа требует отставки власти

Источник материала: ОНТ

Беспорядки в Алжире: годовщину протестного движения местные жители отметили новыми требованиями свержения действующей власти.

Тысячи людей объединились в марши, они прошли сразу в нескольких городах. Полиция выставила оцепление на центральных проспектах для поддержания порядка и регулирования автомобильного потока. Всё бы ничего, но в какой-то момент толпа стала требовать отставки власти. Полицейским пришлось применить силу.

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